Muğla’da bazı tarım arazileri su altında kaldı

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 38,4 kilogram yağış düştü.

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı.

Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu. Yağışlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

MUĞLA (AA)