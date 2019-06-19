Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Muğla'nın Yatağan ilçesinde, taşeron işçilerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı