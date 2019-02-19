Muğla’da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı
Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Eş zamanlı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Ö.K. M.İ. E.T. ve M.A’yı gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.