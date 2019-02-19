Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı

19 Şubat 2019, Salı 22:52
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Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eş zamanlı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Ö.K. M.İ. E.T. ve M.A’yı gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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