Türkiye Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

Türkiye

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz’in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 01:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 00.30 sıralarında Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yakın markaj
Rauf Tamer
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kozan'daki yangın kontrol altına alındı