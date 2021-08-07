Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında son durum

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi. Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü. Köyceğiz’deki yangın nedeniyle dün de Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri boşaltılmıştı.

AA