Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında son durum
Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor. Tahliye edilen mahallenin sakinleri hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.
07 Ağustos 2021, Cumartesi 21:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi. Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü. Köyceğiz’deki yangın nedeniyle dün de Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri boşaltılmıştı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN