Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris dün de sallanmıştı

AFAD verilerine göre; dün akşam saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.



