Türkiye Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir deprem daha! 4,4 ile sallandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir deprem daha! 4,4 ile sallandı

Türkiye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir deprem daha! 4,4 ile sallandı

Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

29 Haziran 2020, Pazartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris dün de sallanmıştı 

AFAD verilerine göre; dün akşam saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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