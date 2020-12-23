Muhabbet kuşu bakımı konusunda bilgi sahibi olmak ve onlar hakkında sahip olunabilecek tüm bilgilere erişmek sahibinin en önemli görevlerinden biridir. Sonuçta bir canlının bakımı üstleniliyor ve ona en iyi şekilde bakmak gerekmektedir. Eğer bu sevimli, akıllı ve karizmatik kuşlara bakmak isteniyorsa onun; mutlu, huzurlu ve sağlıklı olabilmesi için bazı direktifleri yerine getirmek gerekir.

Muhabbet kuşları hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Muhabbet kuşları aslında evcil ve kafes içerisinde yaşayan bir hayvan değildir. Avustralya gibi ülkelerde bu kuşlar özgür şekilde yaşarlar. Ayrıca Amerikan ve İngiliz olarak iki çeşide ayrılır. Amerikan cinsi muhabbet kuşu daha küçük bir gövde yapısına sahiptir ve tüyleri daha zarif görünür. İngiliz türü muhabbet kuşu ise daha büyük bir gövdeye ve yumuşak tüylere sahiptir. Ayrıca bu türe Jumbo adı da verilmektedir.

Muhabbet kuşlarının genel ağırlığı 30-34 gram arasındadır. Yetişkin bir erkeğin ceresi mavi, dişinin ise pembe renklerdedir. Cere kuşların burun deliklerinin bulunduğu bölgeye verilen addır. Cere rengi kuralı genel olarak doğal renklerde olan muhabbet kuşları için geçerlidir.

Yavruların alınlarında bulunan bantlar 3 ya da 4 aylık olduklarında kaybolur. Cinsel olgunluğa ilk 6 ayda ulaşabilirler. Eğer çok fazla ilgi gösterilemeyecekse çift yani bir dişi bir de erkek olarak bakmak gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığında muhabbet kuşu bakımı kurallarına geçebiliriz.

Muhabbet kuşuna nasıl bir kafes seçilmelidir?

Bu sevimli küçük kuş için kafes seçimine önem vermek gerekmektedir. Yanlış bir seçim onun mutsuz olmasına ve sağlık problemleri yaşamasına neden olur. Muhabbet kuşu kafesi;

Kuşun boyuna bakmadan olabildiğince geniş ve rahat hareket edebileceği bir kafes seçilmelidir. Muhabbet kuşu kanatlarını açtığında kafese değmemeli ve içerisinde bir yerden başka bir yere kanatlarını açarak rahat hareket edebilmelidir.

Kafes toksik bir maddeden yapılmış olmamalıdır. Güvenli, dayanıklı ve emniyetli bir kafes seçilmesi gerekmektedir.

Kafesin çubuklarının aralığı en fazla 1.27 cm olmalıdır. Yatay çubukları olan, kuşun tırmanabileceği şekilde bir kafes tercih edilmelidir.

Kafesin konumlandırılması asla cereyan yapan bir yerde olmamalı, kalorifer ya da soba gibi ısıtıcılara yakın olmalıdır. Ayrıca özellikle sobaya yakın bir konuma yerleştirilirken çok dikkat edilmelidir.

Muhabbet kuşunun doğal ışıktan yararlanması gerekmektedir. Bu yüzden doğal güneş ışığı görebileceği bir yere konumlandırılmalıdır.

En önemli kafes unsurlarından biri de kafesin temizliğidir. Kafes temizliği aksatılmaya gelmez. Bu yüzden elden geldiğince her akşam kafesini temizlemek gerekir.

Muhabbet kuşu nasıl beslenir?

Muhabbet kuşlarının bakımında beslenme hayati önem taşıyan en önemli durumdur. Doğru ve yeterli beslenmelidir. Aksi halde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Beslenme;

Muhabbet kuşu sadece tohumlarla beslenmez. Tohum yağ oranı yüksek bir yiyecektir. Erken yaştan itibaren yeşillik, meyve, sebze, fasulye gibi yiyeceklerle beslemek gerekmektedir.

Pelet yemler beslenmesi için iyi bir alternatif olabilir. Genel olarak onların sağlıklı beslenmesi için gereken her şeyi içerir. Kuşun hoşuna gideni değil, tahıllar, vitaminler, şekerler, sebzeler, meyveler gibi tüm besinleri yemesi sağlanır.

Suyu kesinlikle her gün değiştirilmelidir. Suluğu her daim temiz ve taze suyla dolu olmalıdır. Suyun bitmesi beklenmez.

Muhabbet kuşunun banyo alışkanlığı nasıldır?

Muhabbet kuşları temizliği ve banyo yapmayı sever. Ev sıcak ve kuru ise hafta içerisinde pek çok kez yıkanırlar. Yıkanacakları su ılık olmalıdır. Yaz aylarında ise suyun oda sıcaklığında olması gerekmektedir.

Muhabbet kuşları kendisi yıkanır. Yani kuşu alıp yıkamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Ev içerisinde uçarken, banyo yapması gereken kap kafesin yakınlarında bir yere konumlandırılabilir.

Muhabbet kuşunda görülen hastalıklar nelerdir?

İyi bakılmadığı takdirde bu sevimli ve güzel canlının hayatı tehlikeye girer. Eğer temiz, titiz bakılmayacaksa ve ilgi gösterilmeyecekse alınmaması uygun olur. Muhabbet kuşlarında en yaygın görülen rahatsızlık ise şişmanlıktır. Tohum ağırlıklı beslenen bir muhabbet kuşu şişmanlar. Bu durumda kronik yumurtlama, tümör ve parazit hastalıklar meydana gelir.







