Muhammed Cangören: Yanlış anlaşılmasın
Sevilen dizi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Hamdi Baba’ karakterine hayat veren Muhammed Cangören kadın arkadaşıyla görüntülendi. Ali KESER / POSTA
16 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizide ‘Hamdi Baba’ karakterini canlandıran Muhammed Cangören önceki gün Cihangir’de bir apartman önünde görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla oturan oyuncu fotoğraflarının çekildiğinin farkına varınca muhabirin yanına gelip “Bu fotoğraf yanlış anlaşılmasın. Dizideki rolüm çok iyi gidiyor. Bunun bozulmasını istemem” dedi.