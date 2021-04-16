Muhammed Cangören: Yanlış anlaşılmasın

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizide ‘Hamdi Baba’ karakterini canlandıran Muhammed Cangören önceki gün Cihangir’de bir apartman önünde görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla oturan oyuncu fotoğraflarının çekildiğinin farkına varınca muhabirin yanına gelip “Bu fotoğraf yanlış anlaşılmasın. Dizideki rolüm çok iyi gidiyor. Bunun bozulmasını istemem” dedi.