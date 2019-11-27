Muharrem İnce, ‘Beştepe’ye çıktı’ iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. "Biraz önce Rahmi Turan aradı." diyen İnce, Turan'ın kendisinden özür dilediğini ve "Aklandınız artık, buna sevindim." dediğini duyurdu. Muharrem İnce, çok tartışılan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiayı ortaya atan yazar Rahmi Turan'ın kendisini aradığını ve özür dilediğini söyledi.

İnce, şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi."

#olayıngeçmişi

Yazar Rahmi Turan, geçtiğimiz perşembe günü yayımlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li önemli bir isimle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğünü öne sürmüş, bu görüşmede Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı konusunda bu kişiyle konuştuğunu da iddia etmişti. Turan, daha sonra kaynağının kendisine bu kişinin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıklamıştı.

İnce isminin açıklanmasının ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanan Rahmi Turan, haber kaynağının 20 yıldır tanıdığı bir isim olduğunu belirterek o ismin de "Saray çevrelerinden iyi bilgi alan bir gazeteci" olduğunu aktarmıştı.

Kaynağını açıklaması yönündeki tepkilere dayanamayan Turan, bu ismin Talat Atilla olduğunu belirtmişti.

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