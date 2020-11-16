Siyaset Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında iddianeme hazırlandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında iddianeme hazırlandı

Siyaset

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında iddianeme hazırlandı

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

16 Kasım 2020, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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 Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

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Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, AA muhabirine, olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirterek, adaletin hızlı davranması gerektiğini kaydetti.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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