Muhterem Nur yapımcıya dava açıyor

Filmin ortaklarından olan Nuri Yıldırım’ın kendisine para vermediğini belirten Muhterem Nur, şöyle dedi:

“Biz bu film için önce bir şirkete imza vermiştik, orası projeyi Nuri Bey’e yönlendirmiş. O da en son Mustafa Uslu’ya veriyor. Nuri Bey ile sözleşme yapıldığında sadece 50 bin aldım, o da banka, senet, avukat borçlarına gitti.

'BENİ YALANCI DURUMUNA DÜŞÜRDÜLER'

200 bin dediği, başka bir hikâyeydi. Beni yalancı durumuna düşürdüler, utanıyorum. Kendisine dava açacağım.” (Hürriyet/İsmail Bayrak)

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