Muhterem Nur yapımcıya dava açıyor

Muhterem Nur, “Müslüm” filmi için kendisine 200 bin lira ödeme yaptığını iddia eden Nuri Yıldırım’a dava açmaya hazırlanıyor

04 Aralık 2018, Salı 08:41
A A
Muhterem Nur yapımcıya dava açıyor

Filmin ortaklarından olan Nuri Yıldırım’ın kendisine para vermediğini belirten Muhterem Nur, şöyle dedi:

“Biz bu film için önce bir şirkete imza vermiştik, orası projeyi Nuri Bey’e yönlendirmiş. O da en son Mustafa Uslu’ya veriyor. Nuri Bey ile sözleşme yapıldığında sadece 50 bin aldım, o da banka, senet, avukat borçlarına gitti.

'BENİ YALANCI DURUMUNA DÜŞÜRDÜLER'

200 bin dediği, başka bir hikâyeydi. Beni yalancı durumuna düşürdüler, utanıyorum. Kendisine dava açacağım.” (Hürriyet/İsmail Bayrak)

Bu haberi de okudularMüslüm filminin kamera arkasında dikkat çeken detay!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.