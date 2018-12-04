Muhterem Nur yapımcıya dava açıyor
Muhterem Nur, “Müslüm” filmi için kendisine 200 bin lira ödeme yaptığını iddia eden Nuri Yıldırım’a dava açmaya hazırlanıyor
Filmin ortaklarından olan Nuri Yıldırım’ın kendisine para vermediğini belirten Muhterem Nur, şöyle dedi:
“Biz bu film için önce bir şirkete imza vermiştik, orası projeyi Nuri Bey’e yönlendirmiş. O da en son Mustafa Uslu’ya veriyor. Nuri Bey ile sözleşme yapıldığında sadece 50 bin aldım, o da banka, senet, avukat borçlarına gitti.
'BENİ YALANCI DURUMUNA DÜŞÜRDÜLER'
200 bin dediği, başka bir hikâyeydi. Beni yalancı durumuna düşürdüler, utanıyorum. Kendisine dava açacağım.” (Hürriyet/İsmail Bayrak)
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