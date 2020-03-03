Magazin Muhterem Nur'dan haber var

Muhterem Nur'dan haber var

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Muhterem Nur'dan haber var

Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

03 Mart 2020, Salı 08:24 Son Güncelleme:
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Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur’un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı belli değil

Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur’un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil. 


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