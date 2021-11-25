Türkiye Muhteşem Cuma yoğunluğu! İranlı turistler alışveriş için Van'a akın etti

Muhteşem Cuma yoğunluğu! İranlı turistler alışveriş için Van'a akın etti

Türkiye

Muhteşem Cuma yoğunluğu! İranlı turistler alışveriş için Van'a akın etti

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda bugünlerde Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar soluğu Van'da alıyor. Günlük ortalama 800 kişinin giriş yaptığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dün 3 bin 500 kişinin girdi.

25 Kasım 2021, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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Van’ın Saray ilçesindeki İran’a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Black Friday (Muhteşem Cuma) yoğunluğu yaşanıyor. İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için Van’a akın etti.

SINIR KAPISI TAMAMEN AÇILDI

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı.

ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, bugünlerde ise Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, soluğu Van'da alıyor. Bu durum zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Saray Kaymakamlığı da 8 Kasım'dan bu yana 6 bin 691 İranlı turistin geçiş yaptığı sınır kapısında, ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

DÜN 3 BİN 500 KİŞİ GİRDİ

Yetkililer, 3 gün sürecek olan indirimli alışveriş günlerinden faydalanmak isteyen İranlıların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirtti. Günlük ortalama 800 kişinin giriş yaptığı gümrük kapısından dün 3 bin 500 kişinin girdiğini söyledi.


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