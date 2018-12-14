Kanal D'nin perşembe günleri seyirciyi ekran başına çekmeyi başaran dizisi Muhteşem İkili'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Yüksel Amir'den hala bir haber olmaması MKC ve Barca'ye büyük acılar yaşatıyor. Bunu en çok belli eden Barca olurken onu teselli etme işi MKC'ye düşüyor. Öte yandan Ela da ikili için planlarını sürdürmeye devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahsen'in, Barca ve MKC üzerindeki gizli planı ne?

Muhteşem İkili’nin yıllardır ulaşmaya çalıştığı Ahsen birime gelir. Üstelik artık Barca ve MKC’yle çalışacaktır. Fakat, başka bir kimlikle ve başka bir yüzle. Ahsen’in, Barca ve MKC’ye dair bazı gizemli planları olduğu çok bellidir. Planlarına Yağmur’un evinin yanına taşınmakla başlar. Ahsen artık hayatımızın tam ortasındadır. Peki, Muhteşem İkili’mizden ve sevdiklerinden ne istemektedir?