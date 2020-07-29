Müjdat Turan yakaladı, Ata Demirer poz verdi

Ata Demirer tatilini ikinci adresi Bozcada’da geçiriyor. Deniz tutkunu olan oyuncu dün dev bir akya ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğraf kısa süre içinde 121 bin beğeni aldı. Takipçileri, balığı nasıl yakaladığını, hatta gerçek olup olmadığını merak etti. Aslında akyayı yakalayan kişi; Ata Demirer’in balıkçı arkadaşı Müjdat Turan.

"Adrenalin dolusu bir uğraş verdim"

Bozcaada’da yaşayan Müjdat Turan da aynı balıkla fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı: “Sabah suyunda yakaladım. 1.5 saatte bota ancak alabildim, adrenalin dolusu bir uğraş verdim.”

Demet Akbağ Ata Demirer’i tıraş etti

Demet Akbağ, ‘Eyvah Eyvah’ ve ‘Hedefim Sensin’ filmlerindeki rol arkadaşı Ata Demirer’in doğum gününde sürpriz yapıp Bozcaada’ya gitmişti. Bir çok filmde birlikte rol aldığı Demet Akbağ'ı Bozcaada'ki evinde ve teknesinde misafir eden Ata Demirer, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaşmıştı. Demet Akbağ, Ata Demirer'i tıraş etmişti.



