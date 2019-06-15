Müjde Ar çocuklar gibi eğlendi

Önceki gün Yalıkavak’ta bir Aquapark’ta görüntülenen Müjde Ar, torunları Deniz ve Onur'la bol bol vakit geçirdi.

Havuzda torunlarıyla birlikte saatlerce oynayan Müjde Ar daha sonra evinin yolunu tuttu. Dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan oyuncu geçen günlerde hakkında çıkan, ‘’Yeğenine 3.5 milyona ev aldı’’ konusuna da açıklık getirdi. Müjde Ar, ‘’Çocuklar öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey’’ diyerek ev almadığını söyledi.