Müjde Ar farkı
1980’li yılların en seksi oyuncusu Müjde Ar alışveriş yaparken görüntülendi.
Müjde Ar önceki gün Zincirlikuyu’daki Zorlu Center’da görüntülendi. Birçok meslektaşının aksine muhabirleri görünce telaşa kapılıp saklanmaya çalışmadı. Makyajsız, gözlüklü ve saçı dağınık olmasına aldırmadan gülümseyerek poz verdi.
Şakalaştıktan sonra alışverişine devam etti
Kendisiyle ne kadar barışık olduğunu kanıtlayan usta oyuncu habercilerle şakalaştıktan sonra alışverişe devam etti.
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