Müjde Ar farkı

1980’li yılların en seksi oyuncusu Müjde Ar alışveriş yaparken görüntülendi.

05 Ocak 2020, Pazar 08:00 Son Güncelleme:
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Müjde Ar farkı

Müjde Ar önceki gün Zincirlikuyu’daki Zorlu Center’da görüntülendi. Birçok meslektaşının aksine muhabirleri görünce telaşa kapılıp saklanmaya çalışmadı. Makyajsız, gözlüklü ve saçı dağınık olmasına aldırmadan gülümseyerek poz verdi.

Şakalaştıktan sonra alışverişine devam etti

Kendisiyle ne kadar barışık olduğunu kanıtlayan usta oyuncu habercilerle şakalaştıktan sonra alışverişe devam etti.


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