İki yıl önce yeğenine doğum günü hediyesi olarak 300 bin dolarlık ev alan sanatçı Müjde Ar, bu defa da evleneceği için kesenin ağzını açtı.

Ar, önümüzdeki günlerde nikâh masasına oturacak Söz'e Gayrettepe'deki bir siteden 3.5 milyon TL'ye ev aldı.

İtalya'da öğrenim gören yeğeninin okul masraflarını da ödeyen sanatçının, düğünün tüm detaylarına ilgilendiği konuşuluyor.

Söz'e düşkünlüğüyle bilinen Ar'ın, ev için mobilya ve beyaz eşyaları da alacağı iddia edildi.

''TEYZEM ZORDUR''

Söz bir röportajında, ''Teyzem teşvik edicidir ama zordur'' diyerek, sanatçıyı tanımlamıştı.

(Milliyet)