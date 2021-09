Mumyalama oyunu

MALZEMELER

Birkaç tane rulo tuvalet kâğıdı / Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Bahçede kalabalık bir grup ile eğlenceli bir oyuna ne dersiniz? O zaman anlatmaya başlıyorum. İlk olarak kaç kişiyseniz eşit sayıda gruplara ayrılınız. Eğer gruplar en az 4 kişi olacak şekilde ayarlanırsa oyun daha eğlenceli bir hale gelebilir. Her takımda bir adet rulo tuvalet kâğıdı olmalıdır ve her takımdan bir kişi seçilir, o kişi mumya olacaktır. Tekrardan her takımdan bir kişi seçilecek ve o kişiler ilk başlayanlar olacaklardır. Mumya kollarını uzatmış ve bacakları birbirinden açık şekilde düz bir şekilde durmalıdır. En son olarak da bir hakeme ihtiyacınız olduğunu unutmayınız. Hakemin işareti ile yarış başlar ve gruplardan ilk kişi olarak seçilenler mumyanın bir bacağını tuvalet kâğıdına sarar. Ardından diğer kişiler sırayla diğer bacak, bir kol, diğer kol, vücut ve kafayı sarmalıdır. İlk hazır olan mumyanın takımı oyunun kazananı olur!