Türkiye Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alacak

10 Nisan 2021, Cumartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı

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