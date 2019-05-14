Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alıyor... Başvuru nasıl yapılır?

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan yayınlayarak "Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

21 Öğretim üyesi ilanı sonrası adaylar başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri öğrenmeye çalıştı.

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Notlar

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak.