Üç yıllık sevgilisi Murat Akıncı ile geçen pazar günü nikah masasına oturan Zerrin Özer'in mutluluğu yarım kaldı. Birçok kadını dolandırdığı konuşulan Murat Akıncı'nın, sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını gönderdiği öne sürüldü.

'ÜZÜLDÜM ZERRİN HANIM İÇİN'

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şoke eden Hakan Kakız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adam servet avcısı bir dolandırıcı! Seneler önce bana yazıp bana aşık olduğunu söyleyip çıplak fotoğraflarını atıyordu bana. Daha sonra ünlü bir kız arkadaşıma da aynı şeyleri yaptığını öğrenince her yerden engellemiştim. Yazık yani üzüldüm Zerrin Hanım için. Adam resmen oyunculuğunu konuşturup kendine aşık ediyor insanları, tabi sırf paraları yemek için pes."









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