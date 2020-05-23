Magazin Murat Aslan: Silin bu fotoğrafı

Murat Aslan: Silin bu fotoğrafı

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Murat Aslan: Silin bu fotoğrafı

Bebek'te görüntülenen iş insanı Murat Aslan objektifleri görünce şaşırdı ve muhabirleri “Çektiğiniz bu fotoğrafları silin lütfen” diye uyardı. Hakan KIRARSLAN / POSTA

23 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Murat Aslan oğlunun annesi Beyza Uyanoğlu’ndan 2017’de boşandıktan sonra aşktan yana tercihini hep ithal güzellerden yana kullanmıştı. Aralık 2019’da da adı eski arkadaşı Derin Mermerci ile anılmıştı. Çoktandır ortalıkta görülmeyen iş insanı önceki gün Bebek’teydi. Objektifleri fark edince, şaşırdı ve yolunu değiştirmeye çalıştı. Aşka dair sorulara “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” yanıtını verip ekledi: “Çektiğiniz bu fotoğrafları silin lütfen.

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