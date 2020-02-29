İki yıl önce Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı uygunsuz görüntüler ortaya çıkınca, eşi Hande Bermek, Başoğlu'na karşı hukuk savaşı başlatmıştı. Bu savaşta avukatı Aslı Çelik'in, olaylar üzerinden PR yapmak için kendisini kullandığını söyleyen Bermek, "Hem kadınlık gururumla oynadı, hem beni 190 bin dolar dolandırdı" diyerek savcılığa başvurdu.

190 bin dolar karşılığında Çelik ile anlaştı

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Bermek, o dönem hakkında basında yer alan tüm haberleri engellemesi ve boşanma davasında kendisini temsil etmesi için 190 bin dolar karşılığında Çelik ile anlaştı. Ancak Bermek, boşanmanın Kuşadası'nda gerçekleşmesini isteyip duruşma bilgilerini yakınları ile bile paylaşmamasına rağmen, avukatının, basının adliye önüne yığılmasına sebep olduğunu, davayla ilişkin bilgileri saklamadığını ileri sürdü. Bermek, "Eski eşimle ilgili çıkan haberler sonrası avukatıma bir metin attım. Fakat benimkini değil, mevcut durumumu daha zora sokan, kadınlık gururumu ayaklar altına alınan metni basınla paylaştı" dedi.

Aslı Çelik: İddialar asılsız

Aslı Çelik ise şöyle konuştu: "İlgili kişiye karşı üstlendiğim hukuki yardımları eksiksiz yerine getirdim. Nitekim bana karşı açılan tazminat davası da lehime sonuçlandı. Benden sonra çalıştığı avukatları da azletmesi sebebiyle sorunun tarafımdan kaynaklanmadığı açıktır. Bana yöneltilen tüm iddialar gerçek dışı ve hukuki mesnetten yoksundur."

Savcılık, Hande Bermek'in şikayeti sonrası avukat Aslı Çelik hakkında inceleme başlattı. Çelik'le ilgili ön inceleme raporu düzenlendi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat hakkında, görevi kötüye kullanmak iddiası ile ilgili soruşturma izni de istendi.







