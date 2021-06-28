Magazin Murat Boz, süslendi püslendi Tuba Büyüküstün'e gitti

Murat Boz, süslendi püslendi Tuba Büyüküstün'e gitti

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Murat Boz, süslendi püslendi Tuba Büyüküstün'e gitti

Dijital platform için başrolü Tuba Büyüküstün ile paylaştığı bir dizi çekecek olan Murat Boz rol arkadaşıyla iş yemeği yedi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

28 Haziran 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Murat Boz önceki gün Etiler’deki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Dijital platform için başrolü Tuba Büyüküstün ile paylaştığı bir dizi çekecek olan Boz “Filmlerde oynadım ama bu ilk dizi projem olacak” dedi.

Akşamına da rol arkadaşı Büyüküstün ile kaynaşmak üzere karşıya geçti. Beykoz’daki Balıkçı Apo’da bir iş yemeği yediler. Sonra da Boğaz’da tekneyle gezdiler.

Büyüküstün’ün Bodrum’da birlikte görüntülendiği Erdinç Çatak’ın Instagram’da ‘Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim’ şarkısını paylaşması ise ayrıldıkları şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un aşk yaşamaya başladığı da iddia ediliyor. Ama taraflardan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.


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