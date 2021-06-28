Murat Boz önceki gün Etiler’deki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Dijital platform için başrolü Tuba Büyüküstün ile paylaştığı bir dizi çekecek olan Boz “Filmlerde oynadım ama bu ilk dizi projem olacak” dedi.

Akşamına da rol arkadaşı Büyüküstün ile kaynaşmak üzere karşıya geçti. Beykoz’daki Balıkçı Apo’da bir iş yemeği yediler. Sonra da Boğaz’da tekneyle gezdiler.

Büyüküstün’ün Bodrum’da birlikte görüntülendiği Erdinç Çatak’ın Instagram’da ‘Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim’ şarkısını paylaşması ise ayrıldıkları şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un aşk yaşamaya başladığı da iddia ediliyor. Ama taraflardan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.





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