Corona virüs alınan tüm tedbirlere rağmen dünyada yayılmaya devam ediyor. Şarkıcı Murat Boz, bu sürecin kendisine hissettirdikleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Murat Boz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zor zamanlarda bakıp da görmediğini öğreniyor insan. Belki bildiklerimizdi onlar ama kolay unutmaya meyilli olduğumuzdan, bırakmışız hepsini bir kenara… Farkına varıyoruz, zor yoldan da olsa bakıp geçtiklerimizi görüyoruz yeniden. Önemli olanın farkına varmaya başlıyoruz. Aslında ne kırılganmışız ve birbirimize ne denli bağlıymışız, anlıyoruz."

"İhtiyacımız olan ‘Sevgi’, ‘Saygı’, ‘Şefkat’, ‘Merhamet’, ‘Anlayış’, ‘Güven’… Farklı düşünene, farklı görünene, farklı bakana, aslında parçası olduğumuz ama sanki değişmişiz gibi davrandığımız doğaya, tüm canlılara, hayvanlara saygı, yaşam hakkına saygı… Anlamaya başlıyoruz."

"Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar manasızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor. Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran ‘her şey’ ama ‘her şey’, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz."

"Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız. Ben gücüm yettiğince varoluş sebebim siz dostların, kardeşlerin, çocukların, anne, babaların, ninelerin, dedelerin, 7’den 70’e herkesin yanında olacağım."

"Çünkü biliyorum yalnız değilim ve biliyorum yalnız değilsiniz. Her gecenin bir sabahı var, bu de geçer, geçecek… Sizleri seviyorum."





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