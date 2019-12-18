Murat Cemcir 150 bin liraya bu hale geldi!

Selçuk Aydemir'in imzasını taşıyan ve 1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak olan 'Baba Parası' filminin başrol oyuncularından Murat Cemcir, rolü gereği özel bir makyajla 30 yıl yaşlandırıldı. Filmde hem baba, hem de çapkın oğlu 'Niyazi'yi canlandıran Cemcir, makyaj çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

'Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin'

“Aynı sette hem baba, hem oğul olmayı şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin. Kolay iş değil. Hazırlık sürecinde kamera arkası ekibe büyük iş düşüyor.

'Bu filmler tarihe kalıyor'

Bu işte çalışan ve disiplinli davranan başarılı olur. Sonuçta geleceğe bir mesaj bırakıyoruz. Bu filmler tarihe kalıyor. Yaptığımız iş kim bilir daha kaç kez tekrar tekrar izlenecek. Bu yüzden titizlikle çalışıyoruz.”

Filmde Murat Cemcir'e Ahmet Kural, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler eşlik ediyor.

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