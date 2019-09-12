Murat Cemcir: Menajerim olur

Çıkışta gazetecileri karşısında gören ünlü oyuncu, gülerek şu açıklamayı yaptı:

“Sarışın bir bayan değil, menajeri Gülay Hanım ile yemek yedi derseniz sevinirim. Kendisi menajerim olur.”

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun oldu. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi var. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri var. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüce de çok iyi düzeyde konuşuyor.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Ailecek Şaşkınız

2017 - Çalgı Çengi :İkimiz

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet

2014 - Kardeş Payı

2013 – Düğün Dernek

2012 – İşler Güçler

2012 – Behzat Ç.

2012 – Yeraltı

2011 – Üsküdar’a Giderken

2010 – Küstüm Çiçeği

2010 – Çalgı Çengi

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Ramazan Güzeldir

2008 – Gazi

2008 – Kurbanlık

2006 – Polis

2005 – Takva

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)