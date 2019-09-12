Murat Cemcir: Menajerim olur
Murat Cemcir, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Steakroom adlı restoranda yemekteydi
Çıkışta gazetecileri karşısında gören ünlü oyuncu, gülerek şu açıklamayı yaptı:
“Sarışın bir bayan değil, menajeri Gülay Hanım ile yemek yedi derseniz sevinirim. Kendisi menajerim olur.”
MURAT CEMCİR KİMDİR?
1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun oldu. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi var. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri var. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüce de çok iyi düzeyde konuşuyor.
Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.
2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol aldı.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2018 - Ailecek Şaşkınız
2017 - Çalgı Çengi :İkimiz
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
2014 - Kardeş Payı
2013 – Düğün Dernek
2012 – İşler Güçler
2012 – Behzat Ç.
2012 – Yeraltı
2011 – Üsküdar’a Giderken
2010 – Küstüm Çiçeği
2010 – Çalgı Çengi
2009 – Bir Bulut Olsam
2009 – Ramazan Güzeldir
2008 – Gazi
2008 – Kurbanlık
2006 – Polis
2005 – Takva
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
ÖDÜLLERİ
Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)