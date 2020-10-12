Magazin Murat Dalkılıç: Beni eşcinsel sanıyorlardı

Murat Dalkılıç: Beni eşcinsel sanıyorlardı

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Murat Dalkılıç: Beni eşcinsel sanıyorlardı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler’in yeni YouTube programı 'Ünlü Dedikodusu'na konuk oldu.

12 Ekim 2020, Pazartesi 10:58 Son Güncelleme:
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Murat Dalkılıç, 'Ünlü Dedikodusu' programında dikkat çeken bir itirafta bulundu:

"Beni bir ara eşcinsel zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir’deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, ‘O arkadaşla aranızda ne var?’ diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani."

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