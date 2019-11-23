Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sette özlem giderdi

'Görüşemez olduk'

Murat Dalkılıç, Merve Boluğur’dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eylül 2018’de ayrılmışlar, martta barışıp ilişkide ikinci etaba geçmişlerdi!

Popçu önceki gece Kuruçeşme’deki Çin lokantası İnari’deydi. Yanında sevgilisi Hande Erçel yoktu. “Nerede?” sorusuna “Yeni dizisi ‘Azize’nin çekimlerinde. Son albümüm ‘Afefa’nın çalışmaları, Hande’nin dizisi derken, görüşemez olduk” yanıtını verdi.

‘Performansları iyi’

Murat Dalkılıç şöyle konuştu: “Haliyle birbirimizi özlüyoruz. Geçenlerde baktım olacak gibi değil, sürpriz yapıp sete gittim. Hande de şaşırdı. Yoksa başka türlü bir araya gelemeyeceğiz. Söz madem diziye geldi, ‘Azize’yi izledim çok beğendim.

Hande’nin de Buğra Gülsoy’un da performansları çok iyi. Reyting rekorları kıracağına inanıyorum.” ‘Azize’ her salı akşamı Kanal D’de ekrana geliyor.

Hakan KIRARSLAN / POSTA