Toplantı sonrası objektiflere yansıyan Murat Dalkılıç, yağmurda ıslanmamak için yan koltuğa aracın içinden geçmeye çalışınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

'YOĞUN İLGİDEN ÇOK ETKİLENDİM'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, “Bostancı konserim için toplantı yaptık. Biletler tükenmek üzereymiş. Yoğun ilgiden çok etkilendim. Bu yüzden ben de sevenlerime karşılığını verip çok eğlenecekleri bir sahne yapmayı planlıyorum. Her ayrıntısı mükemmel olsun istiyorum” dedi.