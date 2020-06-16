Murat Göğebakan sosyal medyada gündem oldu

Türkiye’nin ‘Ayyüzlüm’ şarkısıyla tanıdığı Murat Göğebakan, Mayıs 2009’da yakalandığı lösemiden Aralık 2009’da kurtulmuştu. Tedavisi sırasında eşi Sema Bekmez’in kendisini aldattığını öğrenince yıkılmış ve “Kanseri yendim ama ihanete yenildim” demişti. 2013’te hastalığı nüksetmiş, 10 gün öncesine kadar tedavi görmeyi reddetmiş, yakınlarının ısrarıyla hastaneye yatmıştı.

Lösemi tedavisi gören şarkıcı Murat Göğebakan (46) dün İstanbul’da hastanede hayatını kaybetmişti.

Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi hayranlarını üzmüştü. Hayranları ünlü sanatçının 'Kalbim Yaralı' şarkısını sosyal medyadan hem paylaşıyor hem de ünlü sanatçıyı duygusal sözlerle anıyor.

Murat Göğebakan kimdir?

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968’de Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlayan Göğebakan, 1986’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi.

Göğebakan, üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan, gitar dersleri veren Göğebakan, 1995’e kadar Adana’da kaldı.

Sanatçı, albüm çalışmaları için geldiği İstanbul’da 1996’da "Ben Sana Aşık Oldum" adlı albümünü çıkardı ve büyük ilgi gördü. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni’nde "Yılın şarkısı", "En iyi söz", "En iyi beste", "En iyi rock" ve "En iyi çıkış yapan" kategorilerinde aday gösterilen Göğebakan, "En iyi çıkış yapan erkek sanatçı" ödülünü aldı.

Göğebakan, daha sonra "Sen Rahatına Bak", "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve "Merhaba" isimli albümlerini çıkardı.

Sanatçı, 2002’de piyasaya sunduğu "Ayyüzlüm" adlı albümüyle MÜYAP’ın "En Çok Satan Albüm Ödülleri"ne layık görüldü. Göğebakan, daha sonra çıkardığı "Yaralı" ve "Sana Olan Aşkım Şahit" isimli albümleriyle başarısını devam ettirdi.

"Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma Murat Göğebakan" adlı bir kitap da yayımlayan Göğebakan, 2010’da kan kanserine yakalandı. Son olarak 2012’de "Aşkın Gözyaşları" albümünü çıkaran Göğebakan, 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken hayatını kaybetti.

Sema Bekmez'le 11 yıl evli kaldı

2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le yollarını ayırmıştı. Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.



