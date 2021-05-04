Instagram paylaşımları ile adından söz ettiren Murat Övüç anne acısı yaşadı. Sık sık takipçileriyle videolarını paylaştığı annesinin, hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Övüç, 'Canım annemi kaybettim, ciğerim yanıyor' açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve Gülben Ergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü, Murat Övüç'e başsağlığı dileklerini iletti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Ünlü fenomenin annesinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Merhume, geçtiğimiz yıl KOAH rahatsızlığı nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.



