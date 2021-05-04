Magazin Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti

Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti

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Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün koah hastası annesi hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan Övüç'ten ilk açıklama geldi.

04 Mayıs 2021, Salı 10:56 Son Güncelleme:
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Instagram paylaşımları ile adından söz ettiren Murat Övüç anne acısı yaşadı. Sık sık takipçileriyle videolarını paylaştığı annesinin, hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Övüç, 'Canım annemi kaybettim, ciğerim yanıyor' açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve Gülben Ergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü, Murat Övüç'e başsağlığı dileklerini iletti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Ünlü fenomenin annesinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Merhume, geçtiğimiz yıl KOAH rahatsızlığı nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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