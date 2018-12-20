Murat Özdemir’in annesinin, torununu da yanına alarak Samsun’a gittiği öğrenildi. Murat Özdemir’in annesiyle birlikte yıllar önce mahalleden ayrıldığını ve 1 sene önce geri döndüklerini anlatan komşuları, “Daha önce de garip bir insandı. Suratsız bir tip olduğu için kimse kendisiyle muhatap olmazdı. Ama yarışmadan sonra garipleşmeye başladı. Yarışmadan önce tartıştığı insanlar olurdu ama bu kadar büyük taşkınlığı olmamıştı” dediler.

ŞÖHRETİ KALDIRAMADI

Murat Özdemir’in taşkınlık yapmasından çekindikleri için isimlerini gizleyen komşuları, ‘şöhreti kaldıramadığını’ söyleyerek “Katıldığı yarışmadan sonra saçmalamaya başladı” dedi.

Murat Özdemir’in işkence ettiği papağan ise dün ameliyat edildi. Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik.

Şimdi kendisine gelebilmesi için serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde tedavisi 1-2 ay kadar devam edecek”





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