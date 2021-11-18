Murat Yancı TVYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi
Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Olağanüstü Genel Kurulu'nda 18 Kasım'da gerçekleştirilen toplantı sonrasında TVYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı seçildi.
18 Kasım 2021, Perşembe 18:31 Son Güncelleme:
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Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Olağanüstü Genel Kurulunda 18 Kasımda gerçekleştirilen toplantı sonrasında TVYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı seçildi.
TVYD Genel Kurulu'nda yapılan toplantı sonrasında Genel Sekreterliğe ATV'den Fatih Savaş, saymanlığa ise TV8'den Aslı Yaşaroğlu seçildi.
İSTANBUL(DHA)