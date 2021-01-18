Iman Elbani, Instagram'ın hikaye bölümünden eşi Murat Yıldırım'la birlikte yaşadıkları Beykoz'daki evlerinden kar manzarasını paylaştı. Gönderisindeki detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü oyuncunun, her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Iman Elbani'nin adını bahçelerindeki havuzun zeminine yazdırdığı görüldü.

'Kalbim'

Murat Yıldırım, Instagram'dan "İyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşıma, eşinin "My Heart" (Kalbim) yorumunu yazarak kalp emojisi koyması hayranlarını mest etti. Iman Elbani ise eşi ile çekildiği kar pozunu, "Kışın soğuğundan kalbinin sıcaklığına sığındım" notuyla yayınladı.







