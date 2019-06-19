Mursi 20 dakika yerde kıvrandı, aile salondan çıkarıldı

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mursi’nin ölümünde ihmal olabileceği ifade edilmişti. Bu iddiaya bir destek de İngiliz Independent gazetesinden geldi.

Gazetede yer alan haberde, Mısır güvenlik güçlerinin fenalaşarak yere düşen Mursi’ye 20 dakika boyunca müdahale etmediği ve seçilmiş liderin de bu ihmal sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

"MÜDAHALE EDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ"

Haberde, Mısır’da cezaevinde bulunan Müslüman Kardeşler'in lideri İsam El Haddad’ın oğlu Abdullah El Haddad, "Mursi yere düştükten sonra kimsenin müdahale etmesine izin verilmedi" ifadelerine yer verildi.

Abdullah El Haddad, "İhmal kasıtlıydı. Tutukluların çığlık atmaya başladıktan sonra gardiyanların yaptığı ilk şey aileyi mahkeme salonundan çıkarmak oldu" dedi.

Ambulansın yarım saat kadar geç geldiğini kaydeden Abdullah, cezaevinde bulunan babası için endişelendiğini dile getirdi. (İHA)