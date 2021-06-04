Musa Orhan ve Ezgi Mola olayı sadece iki kişi arasında kalan bir olay olmaktan çıkıp aynı zamanda Ezgi Mola’ya destek veren ünlü isimlere de sıçradı. Magazin dünyası, sosyal medya platformları ve toplumun her kesiminden yorum alan Musa Orhan ve Ezgi Mola olayına ilişkin araştırmalar devam ederken, diğer yandan Musa Orhan’ın kim olduğu kaç yaşında ve aslen nereli olduğu da merak edilmeye başlandı…

MUSA ORHAN VE EZGİ MOLA OLAYI NEDİR?

Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık Musa Orhan hakkında tutuksuz yargılama kararı verildi. Bu karar üzerine pek çok kişi sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

Sevilen sanatçı Ezgi Mola da bu karara tepki gösteren isimlerden biri oldu. Mola 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından da Ezgi Mola şüpheli olarak ifade verdi. 19 Mart 2021’de talimatla alınan ifadesinde Ezgi Mola, özetle şöyle dedi:

“Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum.”

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması sebebiyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar arandı ve uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu. Musa Orhan’ın avukatı ise uzlaşma için, Mola’nın özür mesajı yayınlamasını istedi ancak Ezgi Mola bu talebi reddetti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmayınca savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Bu olay üzerine Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek yağarken, Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’ya destek olduğu sırada hakaret içeren paylaşımlar yaptıklarını iddia ettiği 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MUSA ORHAN KİMDİR?

Musa Orhan ismi ilk olarak 18 Ağustos 2020 tarihinde 18 yaşında intihar eden İpek Er'in mektubuyla duyuldu. İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını ifade ettiği bir mektup bıraktıktan sonra Batman'da intihar girişiminde bulunmuş, yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Er ve babası 7 Temmuz'da Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş, Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılmıştı. Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından bu yana linç edildiğini iddia edip, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği öne sürdükten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini ifade etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.