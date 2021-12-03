Musa Orhan tutuklandı mı, ne kadar ceza aldı? Musa Orhan kimdir?

Musa Orhan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 18 yaşındaki bir genç kızın intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanmış ancak avukatının itirazıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Temmuz 2020’den bu yana devam eden davada bugün, Musa Orhan 10 yıl hapis cezasına çaptırıldı…

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI, NE KADAR CEZA ALDI?

Tutuksuz sanık Musa Orhan, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in babası Fuat ve annesi Hikmet Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı. Duruşma sonunda Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

MUSA ORHAN KİMDİR?

Batman’da yaşayan 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaatta bulundu ve şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ancak, İpek Er 16 Temmuz 2020 tarihinde intihar girişiminde bulundu ve 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın vefatının ardından gözaltına alınan Musa Orhan, 19 Temmuz 2020 tarihinde tutuklandı. Yaklaşık bir hafta tutuklu kalan Orhan avukatının itirazı üzerine 25 Ağustos 2021 tarihinde Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.









Siirt Valiliği tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde açığa alınan Uzman Çavuş Musa Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edildi.

Fail Orhan hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan açılan davanın yanı sıra, Er'in ölümüyle ilgili olarak "intihara sürükleme" suçundan da yargılanması istendi.