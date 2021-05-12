Türkiye Müsilaj, Avşa’da denizden su arıtıp içme suyu yapan tesisin filtrelerini tıkadı

Müsilaj, Avşa’da denizden su arıtıp içme suyu yapan tesisin filtrelerini tıkadı

Türkiye

Müsilaj, Avşa’da denizden su arıtıp içme suyu yapan tesisin filtrelerini tıkadı

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Denizi’nde görülen müsilaj Avşa Adası’nda denizden arıtılarak içme suyu sağlayan tesisteki kum filtrelerini tıkadığı için yeni açılan üç kuyudan su temin edileceğini söyledi.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 22:51 Son Güncelleme:
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Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, müsilajın sık sık tıkadığı kum filtrelerinin yeterli suyu geçiremez duruma getirdiğini belirtti. Sorunun çözümü için yeni açılan üç kuyudan su temin edilmesi için çalışma başlatıldığını bildiren Aksoy, kuyuların sisteme entegrasyonun sağlanmasıyla en kısa sürede üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Altı araç, iki iş makinesi ve yirmi kişilik ekibin çalıştığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti: "Sistemin tekrar bloke olmasını engellemek için mevcut ham su deposu temizliği çalışmalarına da başlanmıştır. Bu zor süreci yakinen takip ediyor ve sorunun çözümü için ilgili ekibin 7/24 çalıştığını belirtmek istiyorum. Ayrıca Belediyemize su ihtiyacı için sözlü veya yazılı ulaşan herkese tankerle su temini sağlanmaktadır. Çalışmalarla ilgili ilerlemeleri sizinle paylaşıyor, elimizde olmayan münferit sebeplerle yaşanan bu süreçte sabrınızı rica ediyorum."

AA

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