Türkiye Müsilaj rüzgarla yön değiştirdi, tamamen kapladı

Müsilaj rüzgarla yön değiştirdi, tamamen kapladı

Türkiye

Müsilaj rüzgarla yön değiştirdi, tamamen kapladı

Çanakkale Boğazı’nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde Kordon Boyu’nda yoğunlaştı.

18 Haziran 2021, Cuma 22:04 Son Güncelleme:
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Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi. Sahil bölgesindeki teknelerin çevrelerini saran deniz salyası, kordonun kuytu bölgelerini de tamamen kapladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AA

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