Müsilajlı denizden çıkan balık ve midye yenir mi?

Müsilajın olduğu denizin altındaki balıklar yenir mi? Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, herkesin aklındaki bu kritik soruyu CNN TÜRK ekranında yanıtladı! İşte Atalay’ın açıklamalarından satırbaşları:

Müsilaj zehirli bir madde değil. Bakanlık olarak biz her iki haftada bir balık numuneleri alırız, müsilaj olsa da olmasa da bugüne kadar yaptığımız analizlerin hiçbirisinde balığın yenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Müsilajdan sonra iki hafta periyodunu çok daha sıklaştırdık üzerine hassas gidiyoruz.





ÖLÜ BALIKLARA DİKKAT

Zehirli bir madde yok ama balıkların solungaçlarına girdiği zaman ölümlerine neden olabiliyor. Bu boğulan balıklar yenmediği sürece tezgahta satılan balıkların denetimlerini yapıyoruz ve insan sağlığını tehdit edecek bir veriye rastlamadık. Ölü balık da hemen ayırt edilir onu ne balıkçı satar ne müşteri olur. Vatandaşlar ölü balık bulup eve götürüp yiyelim diye düşünmesinler. Ama tezgahtaki balıklarda herhangi bir sıkıntı yok.





Midye çok daha hassas kontrol ediliyor. Farklı illerde farklı periyodlarda hem midyenin yetiştiriciliği hem toplayıcılığında kontroller ve denetimler yapılıyor. Bugüne kadar olumsuz bir veriye rastlanmadı. Olursa elbette ki gereği yapılacaktır. Üniversitelerin araştırmalarında da böyle bir iz ve belirti yok şu ana kadar.

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