Muskat nedir? Muskat nasıl kullanılır?

Aromatik özelliği ile bilinen muskatın bilinen bazı faydalarının yanında zararları da bulunuyor. Muskatı tüketirken son derece dikkatli olunmalı ve fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Afrodizyak etkisi de bulunan muskatın aşırı tüketimi halüsinasyona hatta zehirlenmeye neden olabilir. Peki, Muskat nasıl kullanılır? Muskatın faydaları ve zararları nelerdir? İşte muskat ile ilgili bilmeniz gerekenler…

MUSKAT NEDİR?

Muskat, halk arasında küçük Hindistan cevizi olarak da anılan, tropik bir ağaç ve onunla aynı adı taşıyan meyvesi diyebiliriz. Endonezya'nın yağmur ormanlarında yetişen ve küçük hindistan cevizi olarak bilinen muskat, keskin bir tada sahip.

MUSKAT NASIL KULLANILIR?

Muskat doğru şekilde kullanıldığı zaman sağlığa sayısız faydalar sağlar. Özellikle Hindistan'da yetiştirilen muskat Hollanda ve Türkiye'de son zamanlarda popülerliğini arttırmıştır. Muskatın tazesini yemeklerinize rendeleyerek kullanabilir, tozunu da yemeklerde tatlılarda, içeceklerinizde kullanabilirsiniz.

HALÜSİNASYONA NEDEN OLUYOR

Büyük miktarda kullanılırsa yüksek olan afrodizyak etkisi tehlike çanları çaldıran bir baharat. Muskat, aroması ve lezzetiyle fırında makarna, hünkârbeğendi, karnabahar suflesi ve patates püresi tariflerine aroması ile lezzet katar. Muskatı tüketirken aşırıya kaçmak tehlikeli olabilir. En hafif etkisi halüsinasyon, en ağır etkisi ise zehirlenme olabilir.

İŞTE MUSKATIN FAYDALARI

-Mentol benzeri bileşene sahip olan muskat, yemeklere baharat olarak eklendiğinde ağrı kesici özelliğe sahiptir.

-Lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olur.

-Yorgunluk ve stres durumlarında tüketildiğinde muskat beyin uyarıcı olarak etkili olur.

-Toksinlerin böbreklerden atılmasına yardımcı olan muskat, böbrek taşı oluşumunu da engeller.

-Aynı zamanda karaciğerin temizlenmesinde de önemli işleve sahiptir.

-Antibakteriyel özelliği ile muskat, diş eti ve ağız yaralarının iyileşmesinde oldukça etkilidir.

-Kozmetik sektöründe kakao yağı yerine tercih edilen muskat, siyah nokta ve aknelerin temizlenmesinde yardımcı olur.

-Ağız kokusu ve kötü nefesin tedavisinde etkili olan muskat, birçok diş macunu bileşeninde bulunur.

-Kan damarlarını rahatlatan muskat, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar.

-İçerisinde bulunan myristicin enzimleri ile Alzheimer hastalığının tedavisinde belleği artırıcı rol oynar.