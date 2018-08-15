ŞAMPİYON ŞARKICI

Müslüm Gürses, Mart 2013’te ölmüştü. 60 yıllık hayatı film oluyor. Arabesk müziğinin taçsız kralının hayatını Timuçin Esen oynayacak. Gençliğini canlandıracak Şahin Kendirci ise 50 kişi arasından seçildi.

Müslüm Gürses gibi Urfa’da doğup Adana’da büyüyen Şahin Kendirci, 2014’te 11 yaşındayken ‘O Ses Çocuklar’ yarışmasına katılmıştı. Müslüm Gürses’in şarkılarını seslendirip şampiyon olmuştu. Müslüm Baba’nın çocukluğunu ise Alper Parlak oynayacak.

ÖZEL DERSLER ALDI

Yapımcı Mustafa Uslu, Timuçin Esen’i Müslüm Gürses’e tıpatıp benzetilmesi için Hollywood’un ünlü makyajcısı Greg Cannom’a teslim etti.

Greg Cannom, ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi’ filminde Brad Pitt’i yaşlandırmıştı. Timuçin Esen rolünün hakkını verebilmek için Amerikalı oyuncu Greta Seacat’tan ders aldı, Müslüm Gürses’in tüm filmlerini izledi. Ayça Bingöl, Goncagül Sunar, Altan Erkekli ve Taner Ölmez’in kadroda yer aldığı filmde Muhterem Nur’u Zerrin Tekindor oynayacak.

Brad Pitt, ‘Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi’nde makyajla böyle yaşlanmıştı.