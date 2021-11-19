3 yaşındaki Müslüme, ailesi kırsal alanda çadır kurarken bir anda gözden kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programında Müslüme’nin hikayesi tüm Türkiye ile paylaşılmıştı. Yaklaşık 10 gündür hem vatandaşlar hem de birçok kurumun personeli Müslüme’yi arama çalışmalarına katılıyordu. Peki, Müslüme nerede bulundu, öldü mü?

MÜSLÜME NEREDE VE NASIL KAYBOLDU?

Yörük bir ailenin kızı olan Müslüme ailesi ile birlikte göçebe bir hayat yaşıyordu. Ailesi Mersin’in Gülnar ilçesinde kırsal alanda çadır kurduğu sırada 3 yaşındaki Müslüme Yağal ortadan kayboldu. Ailesi, 10 Kasım’da güvenlik birimlerine kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. O günden bu yana da İtfaiye, jandarma, AFAD ve AKUT küçük Müslüme’yi aramaya başladı.

200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmaları yapıldı.

MÜSLÜME BULUNDU MU?

Bugün gelen acı haberle hem ailesi hem de arama kurtarma çalışmalarına katılanlar büyük üzüntü yaşadı. Çünkü ekipler, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta Müslüme’nin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini aktardı.





MÜSLÜME'NİN ANNESİ: MELEK Mİ OLDUN KIZIM?

Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal, kızının acı haberini çadırda aldı. Müslüme'nin ölüm haberi üzerine çadırda yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Kaybolduğu çadırdan 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında bulunan Müslüme'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından alınıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

KOMANDOLAR YOLU KAPATTI

Öte yandan Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.