Türkiye Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katilin artık bir ortak noktası daha var

Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katilin artık bir ortak noktası daha var

Türkiye

Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katilin artık bir ortak noktası daha var

Mersin'in 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. İstanbul'da ise Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre, Müslüme’nin dedesi ve Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede...

30 Kasım 2021, Salı 12:42 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin gündemine oturan Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen dedesi tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.

MÜSLÜME YAĞAL ÖLÜMÜNDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.



Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakınının sorgusu tamamlanmış, dedesi Hasan Yağal, tutuklanmıştı.

BAŞAK CENGİZ'İN KATİL ZANLISI CAN GÖKTUĞ BOZ DA AYNI HAPİSHANEDE

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu.


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