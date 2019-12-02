Muşmulanın faydaları nelerdir?

Muşmulanın faydaları sağlığımız açısından sayısız olsa da tadını seven kişi sayısı oldukça az. Muşmulanın sindirim ve bağırsak hareketlerini canlandırması açısından uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor. Muşmulanın faydaları hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım muşmulanın daha önce duymadığınız faydalarını sıraladı.

Bağırsak hareketlerini kolaylaştırır

Muşmula sindirim ve bağırsak hareketini kolaylaştıran diyet lifi ile doludur. Laksatif etki gösterir, özellikle kabızlık, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını hafifletmekte yardımcı olur. Çekirdekleri mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesinde faydalı olmaktadır.

Muşmulalardaki yüksek lif içeriğinin vücudun kan kolesterol seviyelerini düzenlediği ve karaciğer ile böbreklerin detoksifikasyonunda oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Kadınlarda adet döngüsünü düzenler

Muşmula hem erkek hem de dişi üreme sistemlerini desteklemektedir. Kadınlarda adet döngüsünü düzenlediği ve aylık döngüden önce ağrılardan ve bulantıdan kurtulduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, muşmulanın özellikle doğurganlığın arttırılmasında ve erkeklerde prostat kanserinin önlenmesinde yardımcı olduğu saptanmıştır.

Yüksek miktarda demir barındırır

Muşmulanın yüksek miktarda demir içeriğinin yorgunluğu gidermek ve kasların elastikiyetini ve tonunu iyileştirdiği görülmektedir. Aynı şekilde, huzursuz bacak sendromunun tedavisinde de fayda sağladığı bilinmektedir.

Vücut ısısını düzenler

Ayrıca muşmula vücudun ısısını düzenlemede yardımcı olur.

Muşmulanın bilişsel sağlığı arttırdığı, Alzheimer hastalığı ve demans gelişme olasılığını azalttığı bilinmektedir. Beyine giden kan akışını arttırdığı ve vücudun bilişsel performansını iyileştirdiği gösterilmiştir.

Muşmula ekşi, buruk tadı olan bir meyvedir, dolayısıyla diğer meyveler gibi çoğunlukla çiğ yemek tercih edilmeyebilir. Kurutulmuş olarak, jölelerde, meyve şekerlerinde, reçel, marmelat ve tatlı yapımında kullanılabilir.

Genellikle tatlı olarak muşmula peynirle yenilmektedir; muşmula peyniri yumurta, muşmula özü ve tereyağı ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, muşmula meyve şarapları yapımında bir aroma maddesi olarak kullanılır. Öte yandan olgunlaşmamış muşmulalar şeker ve sirke ile turşu haline veya yeşil olanları çay haline getirilebilir.





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