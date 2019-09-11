Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

11 Eylül 2019, Çarşamba 18:11 Son Güncelleme:
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Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

AA

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