Türkiye Muş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

Muş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Muş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün İzmir'de art arda yaşanan depremlerin ardından bugün Muş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

02 Şubat 2021, Salı 11:07 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinde İzmir'de başlayan deprem fırtınası, gece saatlerinde Kayseri'ye sıçradı. Bu sabah da bir deprem haberi Muş'tan geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muş'ta merkez üssü Mescitli olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.35'te gerçekleşen depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'dan açıklama 

AFAD ise depremin merkez üssünü Varto ilçesi olarak duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu. 

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