Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde corona virüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

DHA







