Muş'ta bir köy mutasyonlu corona virüs karantinasına alındı
Muş Hasköy'de Yukarıüçadam köyünde mutasyonlu corona virüs tespit edilmesinin ardından köy 14 gün süre ile karantinaya alındı.
13 Ocak 2021, Çarşamba 09:09 Son Güncelleme:
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Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde corona virüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.
DHA